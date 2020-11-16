الاتحاد الأوروبي يوقع عقداً خامساً لشراء لقاح ضد «كورونا»

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن المفوضية ستسمح بتوقيع اتفاق مع شركة «كيورفاك» الألمانية للأدوية الحيوية لشراء ما يصل إلى 405 ملايين جرعة من لقاح لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إذا ثبت أنها آمنة وفعالة.

وقالت فون دير لاين، في بيان، إن «فيروس كورونا يستمر في الانتشار بسرعة في أنحاء أوروبا.. نحن بحاجة إلى لقاح آمن وفعال لإنهاء هذا الوباء».

وأضافت أن المفوضية وبنك الاستثمار الأوروبي قدما بالفعل تمويلاً للشركة في وقت سابق من العام الجاري.

وهذا هو العقد الخامس الذي تفاوضت عليه المفوضية الأوروبية.

كما تجري المفوضية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي تتفاوض بالنيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، محادثات مع شركة «موديرنا» للأدوية لتوقيع عقد آخر للحصول على اللقاح الذي تطوره الشركة الأميركية. وأعلنت «موديرنا»، في وقت سابق اليوم، أن لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا أظهر فعاليته بنسبة 94.5 في المئة.

وأضافت فون دير لاين «نأمل في الانتهاء من العقد قريباً».