وزير الخارجية الألماني: التغير المناخي يهدد التراث الثقافي



سيف اليزيد - أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن اعتقاده بأن التغير المناخي يمثل تهديداً أيضا للتراث الثقافي.

وفي افتتاح مؤتمر بعنوان «الإرث الثقافي والتعددية»، نقلت الخارجية عن ماس قوله في بيان، اليوم الاثنين، إن «التغير المناخي وتداعياته ليسوا كوارث طبيعية».

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي، أن هذه الكوارث التي صنعها الإنسان لا تهدد فقط المستقبل، بل تهدد الماضي أيضاً «وفي كل مكان تهدد الرياح الموسمية أو فيضانات القرن والعواصف والحرائق بتدمير تراثنا الثقافي».

وحذر ماس من أنه حيثما يتم تدمير الثقافة، تموت الإنسانية، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بأكثر من هوية ثقافية «فهو يتعلق بميراث يعبر عن أمل كل البشر في الإنسانية، وهذا هو الأساس الحقيقي لمعابدنا وكاتدرائياتنا ومكتباتنا ومتاحفنا وكنوزنا الثقافية».

وأعرب ماس عن استعداد بلاده للاضطلاع بمسؤولية خاصة «من خلال استخدام تكنولوجيا ومعرفة فنية بالحماية من الكوارث من أجل إتاحة التدخل السريع لإنقاذ الميراث الثقافي».

وسيناقش المؤتمر التحديات والنجاحات وأوجه التآزر والاستراتيجيات الخاصة بالحماية متعددة الأطراف للإرث الثقافي، ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» بالإضافة إلى علماء وممثلين عن المجتمع المدني.



