الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي كان بـ”دافع إرهابي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 9:57 مساءً

أعلنت ​الشرطة الهولندية​ الإثنين أن المشتبه به في واقعة ​إطلاق النار​ على ​السفارة السعودية​ في ​لاهاي​ الأسبوع الماضي تصرّف بـ”دافع إرهابي”.

واعتُقل المشتبه به البالغ 40 عاما الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.

وجاء إطلاق النار على السفارة السعودية غداة ​تفجير​ استهدف إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في جدة بحضور عدد من الدبلوماسيين الأجانب.

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وجاء في بيان الشرطة الهولندية أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملا عنيفا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ”غاية إرهابية”.

وتابع البيان أن “النية الإرهابية تتّضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والإثنين مدد ​القضاة​ توقيف المشتبه به لأسبوعين.

يذكر أن سفارة السعودية لدى مملكة هولندا، كانت قد أفادت الخميس الماضي، بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار.

كما أعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.