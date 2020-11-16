الملك في اتصال هاتفي بغوتيريس: سنواصل فرض النظام وضمان حركة التنقل بالكركرات

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا، مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس.

وقال بلاغ للديوان الملكي، إن “الاتصال الهاتفي، تمحور حول آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة الوضع في في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية”.

خلال هذا الاتصال، يضيف البلاغ، أكد الملك، أنه على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما. لاسيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات “البوليساريو” بتحركات غير مقبولة”، يؤكد الملك لغوتيريس.

وقد أعاد المغرب الوضع إلى طبيعته، يضيف البلاغ، “وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل”.

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وأوضح الملك، أن “المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

وجدد الملك، التأكيد لغوتيريش على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار.