عاجل.. 3012 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و71 وفاة و4761 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4761 حالة شفاء، و71 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 296189 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 815,6 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 8,3 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 243359 حالة، بمعدل تعاف يناهز 82,2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4850 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,6 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.