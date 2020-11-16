شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 5861 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 71 حالة وفاة و5861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1843، والإصابات إلى 149539.

Advertisements وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن العدد الأكبر من الإصابات سجل في محافظة العاصمة عمّان وقد بلغ 3169 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا بلغ2141 حالة، منهم 454 حالة على أسرة العناية المشددة.

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