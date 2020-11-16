شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف إصابة و71 وفاة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 296189 مصابًا. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 71 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4850، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 243359 .

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