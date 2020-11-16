شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. 27 ألف إصابة و504 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا 27354 إصابة و 504 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم في بيانها الإحصائي اليوم: بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات إلى 1205881 إصابة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45733 حالة وفاة وذلك منذ بداية أزمة الجائحة في البلاد.

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