الإمارات تبحث تأمين احتياجات العرب من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع أمين عام الجامعة العربية، تأمين احتياجات شعوب المنطقة العربية من لقاح فيروس كورونا المتوقع الوصول له.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، اليوم الإثنين، للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا على الساحتين العربية والدولية.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأبو الغيط مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة تداعياته بالإضافة إلى العمل على دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض وتأمين احتياجات شعوب المنطقة العربية منه.





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ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالأمين العام للجامعة العربية، مؤكدا حرص دولة الإمارات بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار والرخاء.

كما أشاد بجهود أحمد أبو الغيط ودور جامعة الدول العربية في تعزيز وحدة الصف العربي وخدمة القضايا العربية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية أن لقاحها لمكافحة فيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 94,5%.

وقالت الشركة إن التحليل المبكر لنتائج اختبارات لقاحها ضد فيروس كورونا تشير إلى أن فاعليته بلغت 94,5%، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

وكانت شركتا "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية و"بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، أعلنتا نجاح لقاحهما التجريبي، بفاعلية تجاوزت 90% في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد اختباره على 43 ألف متطوع من 6 دول.