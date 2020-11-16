لقاء يجمع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، اليوم الاثنين، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، والوفد المرافق لها، وبحثوا علاقات التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، وسبل تعزيزها، بحضور وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، مطر سالم الظاهري، وعدد من كبار ضباط و مسؤولي الوزارة، في نادي ضباط القوات المسلحة بالإمارات.

كما استعرض الطرفان جهود البلدين في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشددين على أهمية توحيد الجهود لاحتواء تداعياته.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.