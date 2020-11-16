شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يسجل 5861 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 71 حالة وفاة و5861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1843، والإصابات إلى 149539.



وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن العدد الأكبر من الإصابات سجل في محافظة العاصمة عمّان وقد بلغ 3169 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا بلغ2141 حالة، منهم 454 حالة على أسرة العناية المشددة.

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