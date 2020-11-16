توزيع الإصابات الـ3012 بكورونا.. جهة “البيضاء” تتراجع للمرتبة الثانية لأول مرة منذ أسابيع

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ5875 الجديدة.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 875 حالة جديدة، منها 314 حالة بالقنيطرة.

وبجهة الدار البيضاء سطات سجلت 630 حالة، من بينها 560 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشرق، سجلت 366 حالة، منها 88 حالة بوجدة.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 342 حالة، منها 128 حالة بأكادير.

وبجهة الشمال، سجلت 303 حالة، منها 99 حالة بتطوان.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 174 حالة، منها 98 بمراكش.

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وسجلت 153 بجهة فاس مكناس، وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 76 حالة، ثم 62 حالة بدرعة تافلالات، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 28 حالة، ثم 3 حالات بكلميم واد نون.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4761 حالة شفاء، و71 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 296189 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 815,6 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 8,3 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 243359 حالة، بمعدل تعاف يناهز 82,2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4850 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,6 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.