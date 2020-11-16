بوتين يأمر وزارة الدفاع بالتوصل لاتفاق مع الخرطوم لإقامة قاعدة بحرية بالسودان

الإثنين 16 نوفمبر 2020

أمر الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع الروسية، بالتوصل لاتفاق مع الخرطوم لإقامة قاعدة بحرية في السودان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



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كان قد أكد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، /الاثنين/ استعداد موسكو وباريس لتنسيق العمل حول مسألة (قره باغ) ضمن إطار "مجموعة مينسك" المعنية بالشأن.

وذكر الكرملين - في بيان - أن الرئيسين بوتين وماكرون بحثا - خلال اتصال هاتفي - بصورة معمقة التطورات في قره باغ، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة روسيا وفرنسا في تولي رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".