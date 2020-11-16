ترامب يحدد من يسرق الانتخابات

الإثنين 16 نوفمبر 2020

يواصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، انتقاد الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن، بادعائه أن اليسار الراديكالي يحاول "سرقتها".



وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يحاول الديموقراطيون اليساريون الراديكاليون، من خلال عملهم مع شركائهم -وسائل الإعلام المزيفة- سرقة هذه الانتخابات". وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأضاف: "لن ندعهم يفعلون ذلك!".

Advertisements

وبعدها بنحو 20 دقيقة، نشر تغريدة ثانية، قال فيها "سيقومون بإشغال المحاكم.. لن ندع ذلك يحدث".

و كرر الرئيس الأمريكي "الأحد" رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة، واعتبر نفسه فائزاً على بايدن.

ومنذ إعلان النتائج بفوز بايدن قبل أيام، دأب ترامب مراراً وتكراراً على رفض الهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات والتأكيد على النتائج "سرقت منه".

ولجأت حملة ترامب إلى القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية، إلا أن معظم دعاويها قوبلت بالرفض من جانب المحاكم.