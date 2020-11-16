شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: توفير لقاح كورونا بشكل محدود في النصف الأول من 2021 والان مع التفاصيل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 أعلنت الصحة العالمية، أن لقاح كورونا سيتوافر في النصف الأول من 2021، بشكل محدود .

Advertisements جاء ذلك في خبر عاجل بثته قناة العربية الإخبارية . وفي نفس السياق، يحضر وفد من منظمة الصحة العالمية تحديدًا مكتب مصر للشركة المصرية للمصل واللقاح “فاكسيرا”، وذلك لمتابعة إجراءات التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا المستجد.

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