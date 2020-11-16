‏الارياني: أوامر الاعدام الحوثية امتداد للنهج الايراني الارهابي

الإثنين 16 نوفمبر 2020

قال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني "ان اوامر الاعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي تحت غطاء الاجهزة القضائية المختطفة في مناطق سيطرتها بحق قيادات الدولة والجيش والشخصيات السياسية والاجتماعية المناهضة للمشروع التوسعي الايراني، تكشف نواياها الحقيقية تجاه السلام ومساعيها لتصفية حساباتها السياسية وشرعنة نهبها للممتلكات الخاصة"‏.



Advertisements

واضاف وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه مليشيا الحوثي منذ وصول الضابط في فيلق القدس المدعو حسن ايرلو، امتداد لنهج النظام الايراني في التعامل مع معارضيه، ودوره الخبيث في اذكاء الصراع وتقويض الجهود التي تبذلها الامم المتحدة لحل الأزمة اليمنية بطريقة سلمية في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي"‏.

واكد الارياني بصفته أحد من صدرت بحقهم أوامر الاعدام غير القانونية، أنها وسام شرف على صدره وجميع زملائه ، وأنها لن تزعزع قناعاتهم او تنال من مواقفهم الثابتة والراسخة او تثنيهم عن أداء واجبهم الوطني في المعركة التاريخية التي تخوضها بلادنا وشعبنا في التصدي للمشروع الايراني واداته من مليشيا الحوثي الارهابية.