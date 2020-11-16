شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ترامب: بايدن يبدو الفائز بالرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

قال روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، اليوم الاثنين إنه سيضمن انتقال السلطة بطريقة احترافية للفريق الذي يقوده الديمقراطي جو بايدن إذا تم اعتبار بايدن الفائز في الانتخابات الرئاسية وإن "من الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن".

وأضاف أوبراين أمام منتدى الأمن العالمي، أنه يأمل فوز ترامب بفترة ثانية لمدة أربع سنوات لكنه سيعمل مع أي إدارة جديدة برئاسة بايدن ونائبته كاملا هاريس. وقال: "إذا كانت هناك إدارة جديدة، فإنهم يستحقون بعض الوقت للمجيء وتنفيذ سياساتهم.. إذا تأكد فوز بايدن-هاريس، ومن الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن، فسيكون لدينا انتقال احترافي جدا من جانب مجلس الأمن القومي، لا ريب في ذلك".

ولم يقدم ترامب حتى الآن أدلة يمكن أن تقلب فوز بايدن بعدد 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا له. وأمام الولايات مهلة حتى الثامن من ديسمبر للتصديق على الانتخابات فيها واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذين سيختارون الرئيس الجديد رسميا في 14 ديسمبر.