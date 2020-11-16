شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. إصابات كورونا تقترب من الألف يوميا والان نبدء بالتفاصيل
ووصل إجمالي الإصابات في الجزائر إلى 68 ألفا و589 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم
اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن تسجيل 14 وفاة جديدة بتراجع حالة واحدة عن يوم أمس الأحد، ليرتقع مجموع الوفيات إلى .2168
كما أشار فورار إلى تعافي 485 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 45 ألفا و.148 حالة.
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