شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. إصابات كورونا تقترب من الألف يوميا والان نبدء بالتفاصيل

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في الجزائر من حاجز الألف إصابة يوميا بعدما رصدت وزارة الصحة اليوم الاثنين، رقما قياسيا جديدا بتسجيل 910 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 50 إصابة عن اليوم السابق.

ووصل إجمالي الإصابات في الجزائر إلى 68 ألفا و589 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم

اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن تسجيل 14 وفاة جديدة بتراجع حالة واحدة عن يوم أمس الأحد، ليرتقع مجموع الوفيات إلى .2168

كما أشار فورار إلى تعافي 485 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 45 ألفا و.148 حالة.