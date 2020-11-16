شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تعلن سيطرتها على بلدة أخرى في إقليم تيجراي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم سيطرتها على بلدة أخرى في إقليم تيجراي شمال البلاد في إطار الصراع المستمر منذ نحو أسبوعين.

وأوضح بيان لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن القوات الحكومية فرضت سيطرتها على البلدة، وهي في طريقها إلى التقدم نحو مساحات أخرى.

وأدّى الصراع الدائر في تيغراي إلى مقتل مئات الأشخاص وفرار نحو 20 ألفا على الأقل إلى السودان.