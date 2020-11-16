الجيش الليبي يبدأ إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي بدء العمل على إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية، بموجب الاتفاقيات بين الأطراف الليبية.

وأكد اللواء خالد المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هيكلة حرس المنشآت النفطية يأتي في اطار اتفاق مجموعة (5+5)، لتوحيد المؤسسة النفطية.

وكشف المحجوب عن مقترح قدمه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قدم مقترح عبر "الداتا شو" لحل المشاكل الإدارية والمالية وكيفية توحيد حرس المنشآت، مشيرا إلى أن هناك بعض النقاط في المقترح تحتاج الى دراسة وتأني قبل الموافقة عليه.

ولفت مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن القوات المسلحة الليبية ستظل تأمن المنشآت النفطية بالشرق والوسط والجنوب، والغرب سيكون تحت سيطرة القوات هناك، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم وضح كيفية توحيد المؤسسة ماليا وقانونيا وإداريا.

يأتي ذلك بعد اجتماعات توحيد المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد، كأحد أهم بنود، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي بسرت.

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وجرى خلال الاجتماعات التوافق على إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المدن والقرى، وتجميعهم في طرابلس وبنغازي تمهيداً لمغادرتهم الأراضي الليبية في مرحلة تالية.

كما اتفق الأطراف أيضا على البدء في إسناد مهمة تأمين الطرق السريعة للجنة الترتيبات الأمنية بعد مغادرة جميع القوات، على أن يتبلور إطار التأمين في الاجتماعات المقبلة التي يتوقع أن تستأنف الأسبوع المقبل.

وتسعى البعثة الأممية من خلال توحيد المؤسسة الوطنية للنفط، إلى ضمان زيادة واستمرار وانتظام تدفق وتصدير النفط في ليبيا، التي وصل فيها حجم الإنتاج، الأحد، إلى مليون و200 ألف برميل، بعد أسابيع من توقيع اتفاق سمح بإعادة الإنتاج والتصدير وإنهاء كل الإغلاقات بجميع الحقول والموانئ النفطية.

وأعلن الجيش الليبي في سبتمبر/أيلول الماضي، الاتفاق على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط، داعيًا لوضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، تكفل عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.

ودعا أيضا إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم.