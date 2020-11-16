بريق إدارة بايدن يخطف الديمقراطيين من مجلس النواب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحاول قادة مجلس النواب الأمريكي إثناء زملائهم الديمقراطيين عن تولي وظائف مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة

وفي مواجهة تقلص الأغلبية، يخشى الديمقراطيون من أن الجمهوريين قد يسيطرون على أي مقاعد شاغرة، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وعلى نحو مختلف، اتهم أشخاص مطلعون على الأمر، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) وزعيم الأغلبية ستيني هوير (ديمقراطي من ماريلاند) بأنهم يحثون الديمقراطيين على البقاء في مكانهم للحفاظ على أغلبيتهم الهشة.

وقال مسؤول بالحزب الديمقراطي (لم يذكر اسمه): "نانسي تقول لأعضاء مجلس النواب، الآن ليس بالوقت المناسب للرحيل".

لكن عضوًا آخر في مجلس النواب قال إن زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير يحث ممثلي الكونجرس الديمقراطيين على البقاء في مناصبهم، وطلب من فريق بايدن الانتقالي عدم استمالة أعضائه بسبب الأغلبية الضئيلة للحزب بعد انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المسائل الحساسة المتعلقة بالقفز من السفينة للعمل مع بايدن، وسط خسارة مقاعد مجلس النواب نوقشت في اجتماع غير رسمي للديمقراطيين في مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وقال عضو في القيادة الديمقراطية تعليقا على رغبة النواب الديمقراطيين في التخلي عن مقاعدهم والعمل لصالح بايدن: "ليس من المفيد التحدث عن ذلك".

وقال أحد الديمقراطيين المطلعين على المكالمة: "ثمة شعور سائد هو: لا تتخذوا قرارات متهورة بشأن الذهاب إلى الإدارة دون التفكير أولاً في العواقب المترتبة على الحزب".

وقال المصدر إن "معتقدات" لقيادة مجلس النواب الديمقراطي هي أن أغلبيتهم "ضعيفة للغاية".

في المقابل، نفى مكتب بيلوسي أن رئيس مجلس النواب تمارس ضغطا على الديمقراطيين في مجلس النواب لمنعهم من الاستقالة للعمل مع بايدن.

وقال المتحدث باسم بيلوسي، درو هاميل: "هذا خطأ تماما. رئيسة مجلس النواب تريد المساهمة الكاملة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في مهمة بايدن-هاريس وفي المستقبل الممثل في الإدارة".

والأسبوع الماضي، كشفت "نيويورك بوست" أن بايدن يتطلع إلى قائمة من 30 عضوًا في الكونجرس من الحزبين المعروفين بالعمل على الجانبين للمناصب الإدارية الرئيسية.

ويدرس فريق بايدن الانتقالي 20 نائباً يعملون في مجلس النواب، و10 في مجلس الشيوخ حصلوا على جائزة "جيفرسون هاميلتون" 2020 من غرفة التجارة الأمريكية عن التعاون بين الحزبين.

ولا تزال بطاقات الاقتراع قيد العد، ولكن من الواضح أن الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستتقلص من الهامش الحالي الذي يبلغ 233 إلى 201 عن الجمهوريين ومن المتوقع أن يخسر الديمقراطيون نحو 10 مقاعد.

والجمعة، فاز الديمقراطيون بـ219 مقعدًا، مقابل 203 مقاعد للجمهوريين، وهناك 13 مقعدا لم تحسم بعد، ما يعني احتفاظ الديمقراطيين بالأغلبية لمدة عامين من الآن، لكنها أغلبية أقل مقارنة بالانتخابات السابقة.

حرب مفتوحة بين أجنحة الحزب

ويبدو أن النتائج، التي جاءت على الرغم من فوز بايدن على الرئيس دونالد ترامب بفارق 5 ملايين صوت، أدت إلى حرب مفتوحة بين الجناح اليساري والمعتدل، وجناح المؤسسات في الحزب.

وتركز توجيه الاتهامات على بيلوسي والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وجناح اليسار الذين يروجون لسحب أموال الشرطة.

تاريخيًا، خسر حزب الرئيس الحاكم أيضًا مقاعد في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي، وانقلب مجلس النواب في ظل حكم الرئيسين باراك أوباما وترامب.

ويشعر قادة مجلس النواب بالقلق بشكل خاص من حصول الديمقراطيين المعتدلين على أصوات الناخبين في المقاطعات المتأرجحة، ما يمنح الجمهوريين فرصة للفوز بتلك المقاعد.

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وأظهرت استطلاعات الرأي على الجانبين أن الديمقراطيين يتمتعون بمزايا في مقاطعات رئيسية في ولايات مثل تكساس وإنديانا، حيث كانوا يأملون في الحصول على مقاعد جديدة، بينما حُسمت السباقات المتقاربة في أماكن مثل أيوا ونيويورك لصالح الجمهوريين عند فرز الأصوات.





جدل حول رسائل الديمقراطيين

تركزت خسائر الديمقراطيين بشكل كبير في المقاطعات "ذات الأغلبية"، وهي المناطق التي هزم فيها الديمقراطيون الجمهوريين عام 2018.

في هذا الإطار يقول بعض النواب التقدميين، مثل النائبة براميلا جايابال، إن خسارة بعض الزملاء ليس أمرا مفاجئا.

وقالت جايابال في مقابلة مع "الإذاعة الوطنية العامة" (إن بي آر): "أعتقد أننا يجب أن نكون واقعيين بشأن ما حدث هنا. ويجب أن نركز على استراتيجيتنا التنظيمية طويلة المدى، لأنني أعتقد أن هذا هو ما سيساعدنا في النهاية".

وبالنسبة للتقدميين مثل جايابال، تتضمن استراتيجية التنظيم طويلة المدى، إخراج ناخبين جدد شباب ومتنوعين مفعمين بالحيوية من خلال السياسات التقدمية.

وتقول هي وغيرها من التقدميين إنهم ساعدوا في دفع البرنامج الوطني للحزب إلى اليسار فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية الكبرى، وإن هذا بدوره حفز الناخبين على الاقتراع.

في المقابل، يقول المعتدلون إن المشاركة التقدمية الكبيرة في المدن والضواحي قد تؤدي إلى زيادة أعداد الديمقراطيين في السباقات على مستوى الولاية والسباقات الرئاسية، لكن في مناطقهم المقسمة بشكل واضح، كما يقولون، يمكن أن تصبح بعض الرسائل التقدمية سامة.

في هذا السياق، تقول النائبة أبيجيل سبانبيرجر التي أعيد انتخابها بفارق ضئيل في مقاطعة فيرجينيا التي فاز بها الجمهوريون منذ عام 1971 حتى فازت بها في عام 2018.

وأضافت في مقابلة مع "إن بي آر" إن الديمقراطيين بحاجة إلى التركيز أكثر على الرسائل الاستباقية وتمرير مشاريع القوانين التي تتحدث إلى الناس، مثل تمويل التعليم وتوسيع النطاق الريفي العريض.

واعتبرت أن الحزب بحاجة إلى التواصل مع جميع الناخبين، وليس مجرد قاعدة تقدمية، حول كيفية تأثير هذه السياسات عليهم.

"أوقفوا تمويل الشرطة" عائق رئيسي أمام المترددين

يقول المعتدلون إن الشعارات التي لا تعكس في الواقع السياسات التي يمررها الديمقراطيون، مثل "أوقفوا تمويل الشرطة".

أقر النواب الديمقراطيون في مجلس النواب حزمة إصلاح شاملة للشرطة هذا العام تحت مسمى "عدالة جورج فلويد" في قانون الشرطة، ويجرم مشروع القانون الخنق، ويمنح وزارة العدل سلطة أكبر للتدخل في قضايا استخدام القوة، ويخلق سجلاً وطنياً لأفراد الشرطة.

لكن "وقف تمويل الشرطة" كان خط هجوم فعال للجمهوريين في ولايات السباقات المتقاربة حيث خسر الديمقراطيون، وأحد الأمثلة هو النائب ماكس روز، وهو ديمقراطي من نيويورك، الذي خسر في منطقة انتشر فيها إعلان لضباط شرطة متقاعدين في مدينة نيويورك يتحدثون عن كيفية خيانة روز لهم.

ويقول ضابط في الإعلان: "لقد وعدنا بأنه سوف يدعم الشرطة، ثم قام بمسيرات مع أشخاص يتطلعون إلى نزع سلاح الشرطة".

وشن ترامب حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة، زاعما حصول عمليات تزوير من دون أن يعرض أي أدلة عليها.

والجمعة الماضي، أكد بايدن حسمه للانتخابات الأمريكية، بـ306 من أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لدونالد ترامب.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أقر ترامب، للمرة الأولى بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، وفوز منافسه جو بايدن.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر": "لقد فاز لأن الانتخابات زورت".