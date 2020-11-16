سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية.. مناورات هامة بالبحر الأسود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم مصر وروسيا إجراء التدريب البحرى المشترك"جسر الصداقة –3" لأول مرة فى البحر الأسود لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العميد أركان حرب تامر الرفاعي إن القطع البحرية المصرية نفذت تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور استعداداً لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.



وأضاف المتحدث المصري في بيان، أن التدريب يأتي فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة حيث غادرت قاعدة الإسكندرية البحرية عدد من القطع البحرية للمشاركة.

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ولفت إلى أن التدريب البحرى المشترك يمثل أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وتعزيز آفاق التعاون العسكرى.

ويأتي بيان الجيش المصري، بعد ساعات من إعلان صحف تركية مرور ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية المصرية عبر مضيق الدردنيل، باتجاه بحر مرمرة، للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا في البحر الأسود.

وقالت الصحف إن زوارق خفر السواحل التركية رافقت السفن الحربية المصرية أثناء عبور المضيق.