بومبيو ونظيره الفرنسي يبحثان أهمية العملية السياسية الليبية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، خلال اجتماع في باريس أهمية عملية المصالحة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كال براون، في بيان أن الجانبين شددا على أهمية المصالحة السياسية في ليبيا في إطار عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، كما أنهما ناقشا الأمن في منطقة الساحل ووحدة الناتو ومواجهة الصين ونفوذ "حزب الله" في لبنان.

يذكر أن بومبيو يقوم حاليا برحلة إلى سبع دول، بما في ذلك فرنسا وتركيا وإسرائيل والسعودية لمناقشة مختلف القضايا بما في ذلك تعزيز السلام في الشرق الأوسط. كما سيزور بومبيو جورجيا وقطر والإمارات العربية المتحدة خلال رحلته التي تنتهي في 23 نوفمبر.