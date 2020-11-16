الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الاسرائيلي بالقدس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دانت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين بشدة المشروع الاستيطاني الجديد بجنوبي مدينة القدس المحتلة.
وقالت الجامعة في بيان صحفي ان المشروع "يعد من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تستهدف المدينة المقدسة على وجه الخصوص وذلك لإحكام عزلها عن الجنوب الفلسطيني بصورة نهائية".
ودانت ايضا الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو القيام بها إلى مستعمرة إسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك الجولان العربي السوري المحتل معتبرة الزيارة المحتملة محاولة لترسيخ الاستيطان والضم.
واكدت ان الزيارة ستشكل سابقة في تاريخ وزراء خارجية الولايات المتحدة وتؤكد شراكة الإدارة الأمريكية الحالية مع إسرائيل في جرائم الاستيطان والضم والتهويد التي يدينها ويرفضها العالم بأسره.
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