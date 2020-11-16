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بوتين يأمر وزارة الدفاع بالتوصل لاتفاق مع الخرطوم لإقامة قاعدة بحرية بالسودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

بوتين يأمر وزارة الدفاع بالتوصل لاتفاق مع الخرطوم لإقامة قاعدة بحرية بالسودان

متابعات_ الخليج 365

أمر الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع الروسية، بالتوصل لاتفاق مع الخرطوم لإقامة قاعدة بحرية في السودان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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كان قد أكد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، /الاثنين/ استعداد موسكو وباريس لتنسيق العمل حول مسألة (قره باغ) ضمن إطار "مجموعة مينسك" المعنية بالشأن.

 

وذكر الكرملين - في بيان - أن الرئيسين بوتين وماكرون بحثا - خلال اتصال هاتفي - بصورة معمقة التطورات في قره باغ، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة روسيا وفرنسا في تولي رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".

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