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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. تظاهرة نسائية في معقل حزب الله ضد أحد مسؤوليه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تظاهرات عشرات النساء اليوم الاثنين، بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله إحتجاجاً على "تجاوزات" مسؤول اللجنة الأمنية في الحزب علي أيوب المتهم بقضايا فساد وذلك على خلفية الإشكال الذي حصل منذ يومين بين آل المقداد وآل أيوب.
وانتشرت عبر مواقع التواصل فيديوهات للتظاهرة ورسالة موجّهة إلى قيادة "حزب الله" كشفت تورط مسؤول اللجنة الأمنيّة في حزب الله في منطقة الضّاحية الجنوبيّة علي أيّوب في عدّة مشاكل منها: حماية بعض المصالح الّتي يستفيد منها، وتحصيل الأموال بالقوّة واستعمال نفوذه ومنصبه للفائدة الشّخصيّة، وبعد عداوته مع أغلبيّة سكان الضّاحية" .
كما كشفت الرسالة أن معاش أيوب يتخطّى ال ٦٠ مليون ليرة من الذين يقوم بحمايتهم .. مطالبة قيادة حزب الله أن تُجري تحقيقًا دقيقًا بهذا الموضوع من أجل إقالته إن كان متورطًا، وتبرئته إن كان مظلومًا!
في المقابل، علّق مناصرو الحزب على الفيديو على أنه "كاذب"، وأن اللواتي يظهرن بالفيديو هنّ "نسوة الزعران اللواتي ألقي القبض عليهن منذ أيام بعد خلاف حول المولدات واشتراك الكهرباء“
مظاهرة نسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت ضد مسؤول اللجنة الامنية في حزب الله علي ايوب المتهم بقضايا فساد pic.twitter.com/rbxAAxwwlT— ali walaa mazloum (@ali_walaa_maz)
مظاهرة نسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت ضد مسؤول اللجنة الامنية في حزب الله علي ايوب المتهم بقضايا فساد pic.twitter.com/rbxAAxwwlT— ali walaa mazloum (@ali_walaa_maz) November 16, 2020
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