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منظمة الصحة العالمية: توفير لقاح كورونا بشكل محدود في النصف الأول من 2021

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

منظمة الصحة العالمية: توفير لقاح كورونا بشكل محدود في النصف الأول من 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الصحة العالمية، أن لقاح كورونا سيتوافر في النصف الأول من 2021، بشكل محدود .

 

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جاء ذلك في خبر عاجل بثته قناة العربية الإخبارية .

 

وفي نفس السياق، يحضر وفد من منظمة الصحة العالمية تحديدًا مكتب مصر للشركة المصرية للمصل واللقاح “فاكسيرا”، وذلك لمتابعة إجراءات التجارب السريرية على لقاح .

 

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