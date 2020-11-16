شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية: توفير لقاح كورونا بشكل محدود في النصف الأول من 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الصحة العالمية، أن لقاح كورونا سيتوافر في النصف الأول من 2021، بشكل محدود .

Advertisements جاء ذلك في خبر عاجل بثته قناة العربية الإخبارية . وفي نفس السياق، يحضر وفد من منظمة الصحة العالمية تحديدًا مكتب مصر للشركة المصرية للمصل واللقاح “فاكسيرا”، وذلك لمتابعة إجراءات التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا المستجد.

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