شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة الدول العربية تدين الاستيطانى الإسرائيلي الجديد في مدينة القدس المحتلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد جنوب مدينة القدس المحتلة الذي يعدّ من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تستهدف المدينة المقدسة على وجه الخصوص، وذلك لإحكام عزلها عن الجنوب الفلسطيني بصورة نهائية.

Advertisements ودعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي "المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إعلان رفضه وإدانته لهذا المشروع الخطير ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة. وأدان الأمين العام المساعد بأشد العبارات الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القيام بها إلى مستعمرة إسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك الجولان العربي السوري المحتل في محاولة لترسيخ الاستيطان والضم.

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