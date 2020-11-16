قبرص تقبض على 21 مهاجرا من تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الشرطة القبرصية 21 مهاجرا وصلوا بقارب من تركيا في وقت مبكر من صباح أمس، حسبما أفادت محطة «آر. آي. كيه» الإذاعية الرسمية.

وقال المهاجرون إن مهربين نقلوهم بالقارب بعد مغادرة الساحل التركي على بعد 70 كلم، وقال التقرير إن الشرطة لم تعثر على أثر للمهربين.

وكانت المجموعة هي الثالثة من المهاجرين التي تصل إلى الجزيرة في غضون أيام قليلة، ووصلت يوم الخميس الماضي مجموعة من 18 مهاجرا، كما وصلت في العطلة الأسبوعية مجموعة من 24 مهاجرا من بينهم خمسة أطفال.

وطلبت السلطات في نيقوسيا مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المهاجرين الوافدين، محذرة من أن المخيمات في الجزيرة مكتظة.

وفي عام 2019، سجلت قبرص التي يقطنها 1.2 مليون نسمة وصول نحو 10 آلاف مهاجر.