محاكمة المتهمين بالتخطيط لهجوم قطار باريس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري في العاصمة الفرنسية وقائع محاكمة أربعة رجال متهمين بالتخطيط لهجوم إرهابي في أغسطس من عام 2015، استهدف قطارا كان متجها إلى باريس.

وجذب الحادث اهتماما واسع النطاق، كما تحول إلى فيلم سينمائي، حيث قامت مجموعة من السائحين الأمريكيين بالتصدي للمهاجمين والتغلب عليهم، بعد أن قام أحد المتهمين بفتح النار على قطار تاليس. وأصيب شخصان في الحادث.

وحصل الأمريكيون الثلاثة على الجنسية الفرنسية الفخرية، وقام الفنان الأمريكي الشهير، كلينت إيستوود، بإنتاج فيلم سينمائي حول الحادث في عام 2018، يحمل اسم «17:15 إلى باريس».