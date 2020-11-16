محاكمة المتهمين بالتخطيط لهجوم قطار باريس

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وجذب الحادث اهتماما واسع النطاق، كما تحول إلى فيلم سينمائي، حيث قامت مجموعة من السائحين الأمريكيين بالتصدي للمهاجمين والتغلب عليهم، بعد أن قام أحد المتهمين بفتح النار على قطار تاليس. وأصيب شخصان في الحادث.وحصل الأمريكيون الثلاثة على الجنسية الفرنسية الفخرية، وقام الفنان الأمريكي الشهير، كلينت إيستوود، بإنتاج فيلم سينمائي حول الحادث في عام 2018، يحمل اسم «17:15 إلى باريس».
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