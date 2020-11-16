100 مدينة تفرض حظرا على التنقل في إيران

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس، عن ربيعي القول إن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قررت فرض إجراءات تعطيل واسعة في المدن وحظر التنقل بين مدينة وأخرى.وأوضح أن خطة التعطيل الواسع تشمل 100 مدينة في أنحاء البلاد، وتستثني المنتجين والموفرين للسلع والمنتجات الضروية.
وتسجل إيران منذ فترة أعدادا قياسية لكل من الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا.
وأعلنت وزارة الصحة أمس الأول، تسجيل 459 حالة وفاة و12,543 إصابة جديدة بكورونا، وكانت هذه هي أكبر حصيلة يومية للإصابات تسجلها إيران منذ ظهور فيروس كورونا بها.
وسجلت البلاد إجمالا أكثر من 762 ألف إصابة بكورونا، وأكثر من 41 ألف وفاة.
ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.
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