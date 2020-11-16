السعودية تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، مجددة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع بوركينا فاسو ضد جميع أشكال العنف.



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