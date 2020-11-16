شكرا لقرائتكم خبر الزعيم الكوري الشمالي يظهر علنا للمرة الأولى منذ شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أمس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ظهر علنا للمرة الأولى منذ 25 يوما، وسط تكهنات مستمرة بشأن صحته. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية «إن كيم ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الذي ناقش مسألة زيادة تشديد نظام الطوارئ لمكافحة الوباء وسط تفشي جائحة فيروس كورونا ». ووفقا لوكالة يونهاب، فإن هذا يعد أول ظهور علني لكيم منذ 22 أكتوبر، عندما ذكرت تقارير أنه زار مقبرة في مقاطعة بيونج يانج الجنوبية. وعادة ما تعلن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن نشاط الزعيم بعد يوم من حدوثه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزعيم الكوري الشمالي يظهر علنا للمرة الأولى منذ شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.