شكرا لقرائتكم خبر وفاة وزير خارجية النظام السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
والوزير الراحل من موالد العاصمة دمشق عام 1941 ودرس بجامعة القاهرة وتخرج منها عام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد، والتحق بوزارة الخارجية عام 1964 وخدم في البعثات التالية.. «تنزانيا- السعودية - إسبانيا - إنجلترا» .ويعد المعلم من أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس السوري بشار الأسد، وكانت آخر مشاركة له في فعالية رسمية مشاركته في مؤتمر اللاجئين السوريين الذي عقد الأربعاء الماضي، وآخر مؤتمر صحفي شارك به خلال زيارة وزير الخارجية الروسي إلى دمشق في 7 سبتمبر الماضي.
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