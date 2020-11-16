شكرا لقرائتكم خبر عن خريجة من «أمريكية» الشارقة تترشح لجائزة أفضل مصمم داخلي شاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بعد أقل من 5 سنوات على تخرجها في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، حصلت المصممة فاطمة الفقي على ترشيح عن فئة أفضل مصمم داخلي شاب لهذا العام ضمن جوائز التصميم الداخلي التجاري التنافسية، والتي تكرم أفضل المصممين الصاعدين في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تعلن نتائجها في 25 نوفمبر.

وحصلت الفقي على ترشيحها عن مجموعة أعمالها في مشاريع تجارية ضمت مكاتب لمؤسسات مثل «جاسترونوميكا» و«ايفوتيك» والمقر الرئيسي «لتاكيدا» ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن عملها في شركة «رور» المتخصصة والمرموقة والتي أسسها خريج أمريكية الشارقة بالافي دين. كما حصلت «رور» ومؤسسها على ترشيح لجائزة عن فئة أفضل شركة تصميم داخلي لهذا العام وأفضل مصمم داخلي لهذا العام.

وخطت الفقي خطواتها الأولى في «رور» عندما ذهبت للتدريب هناك أثناء دراستها الجامعية، لتكمل بعدها دراساتها العليا في لندن، حيث حصلت على ماجستير في التصميم الداخلي من جامعة كينجزتون أثناء عملها مع عملاء «رور» حول العالم.

وقالت الفقي: «لقد أعدتني كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة لمواجهة التحديات المختلفة. كما كانت تجربتي في لندن مثيرة للاهتمام؛ حيث عملت على أعمال متنوعة مع أشخاص من مختلف الثقافات مثل فريق الأكاديميين في جامعة كينجزتون وخبراء تصميم مختلفين. ونظراً لتجربتي في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة تمكنت من التغلب على أي تحدٍّ واجهته».