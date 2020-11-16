«الطب الوقائي بالذيد» يحيي يوم التسامح بمبادرة التكريم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الذيد: ”الخليج 365”

بادر مركز الطب الوقائي بالذيد، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، في إطار فعالياته المجتمعية، والرامية إلى تعزيز تواصله الدائم مع أفراد المجتمع، إلى تكريم عدد من المراجعين، في إطار مشاركة المركز بيوم التسامح.

وحرص خليفة الطنيجي مدير المركز، على دعوة المترددين على المركز، من خلال مشاركة الجميع في هذه المناسبة، والقيام بتكريم عدد من المراجعين، تعزيزاً لهذه المناسبة العالمية المهمة.

وأوضح أن المركز يسعد بمشاركة الوطن في إحياء يوم التسامح، من خلال مبادرته التي نفذها، وتوعيته بيوم التسامح، والعمل على تعزيز مكانة دولة الامارات العربية المتحدة كمنارة للتسامح والعطاء ورمزاً للإنسانية.

ودعا الطنيجي إلى إعلاء هذا اليوم في مختلف المنصات الإعلامية، وكذلك على مستوى المؤسسات والأفراد، واعتبره مناسبة مهمة لإعلاء قيم التسامح والإخاء العالمي.

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