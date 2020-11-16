مواصلات الإمارات تقلل نقاط التواصل المباشر مع الجمهور بمراكز الفحص الفني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت مواصلات الإمارات، عن خفض نقاط التواصل المباشر مع الجمهور، لدى تقديمها خدمات الفحص الفني، في مراكزها بأبوظبي، وجار العمل على تعميمه على باقي المراكز خلال ديسمبر القادم، عبر نظام إلكتروني رقمي، يسمح بإنجاز متطلبات الفحص وتوثيقها رقمياً، وذلك بهدف الارتقاء في الخدمات المقدمة للمتعاملين من سائقي وملاك المركبات والمعدات الثقيلة ووسائل النقل البري، والذين يرغبون في إجراء الفحص لآلياتهم، لأغراض التسجيل أو التجديد أو التحويل أو التصدير، وسيساهم النظام في إنجاز الخدمة في زمن قياسي، إضافة إلى تقليل مخاطر انتشار فايروس «كوفيد 19».

وأفاد عامر الشحي مدير مراكز الفحص الفني، أن الشركة تحرص على الارتقاء بجودة خدماتها وتطبيق أحدث التقنيات الذكية التي تلبي متطلبات الشركاء والمتعاملين وتحقق سعادتهم، بما يضمن رفع كفاءة عمليات الفحص الفني ومخرجاتها، وتوفير أدوات رقمية تسهم في تسهيل عمليات التوثيق والمتابعة والإحصاء وتحليل النتائج، وتوفير قاعدة بيانات رقمية شاملة وموثقة لجميع العملاء يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

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