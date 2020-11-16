شكرا لقرائتكم خبر عن «فخر الوطن» يطلق برنامجاً مختصاً بتقديم الدعم النفسي للعاملين في الخطوط الأمامية بالدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

الشارقة: ”الخليج 365”

أطلق مكتب «فخر الوطن»، الاثنين، برنامجاً مختصاً بتقديم الدعم النفسي للعاملين في الخطوط الأمامية بدولة الإمارات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضح المكتب أن التطبيق سيعمل من خلال خدمة «الخط الساخن»، بالشراكة مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التابع لوزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات.

وأضاف أن الخط الساخن سيعمل بدعم من مركز أبوظبي للصحة العامة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» من الــ 8 صباحاً إلى 8 مساءً طوال أيام الأسبوع على الرقم 8004673 - 800HOPE.

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