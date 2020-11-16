سيف بن زايد يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي بدبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

الشارقة: ”الخليج 365”

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الاثنين، افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي.

وغرد سموه عبر «تويتر»: «في ظل رعاية سيدي، للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي وبرامجها منذ 2018، شهدت افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي بدبي وإطلاق مبادرة «الجامعة الرقمية» الهادفة لدعم الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط ودول شمال وغرب إفريقيا، عبر تأهيل الكوادر تقنياً ومعرفياً».

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