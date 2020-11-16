شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محافظات تخوض الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان بكامل دوائرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والمقرر أن يتم تلقى الطعون فى موعد أقصاه 17 نوفمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

ووفق النتيجة المعلنة، فقد تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، كما أعلنت عن تمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، بينما تجرى الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد متبقي لم يحسم بعد.

وجاءت نتيجة الفائزين بالنظام الفردى فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بعد حصولهم جميعا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، إعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014،وكانت قد جرت عملية الانتخابات فى المرحلة الثانية فى دوائر 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونرصد المحافظات التى ستشهد الإعادة بكامل دوائرها لعدم حسم أى مقعد منها فى الجولة الأولى :

1- محافظة الدقهلية مخصص لها 21 مقعد وتخوض بدوائرها الـ 10 ويتنافس فيها 42 مرشح

2- محافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعد يتنافس عليها 42 مرشح فى دوائرها الـ 8

Advertisements

3 - محافظة كفر الشيخ مخصص لها 10 مقاعد يتنافس عليها 20 مرشح فى دوائرها الأربعة

4- محافظة السويس مخصص مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين فى دائرة واحدة

5- محافظة دمياط مخصص لها 4 مقاعد يتنافس عليها 8 فى دوائرها الاثنين

6- محافظة شمال سيناء مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 بدوائرها الإثنين

7- محافظة الإسماعيلية مخصص لها 5 مقاعد يتنافس عليها 10 مرشحين فى دوائرها الثلاث

8- محافظة الغربية مخصص لها 14 مقعد ويتنافس عليها 28 مرشح فى دوائرها ال 7

9- محافظة المنوفية مخصص لها 11 مقعد ويتنافس عليها 22 مرشح بـدوائرها الـ 6