شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القليوبية تحصد مقاعدها من الجولة الأولى لانتخابات البرلمان عدا واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، وشهدت العملية الانتخابية بمحافظة القليوبية تمكن 15 مرشحا من حسم مقاعدها كاملة عدا مقعد واحد يتبقى بدائرة قليوب، ووفقا لقانون تقسيم الدوائر فمحافظة القليوبية موزعة لـ 6 دوائر انتخابية فردية خصص لها 16 مقعدا.

ووفق النتيجة المعلنة، فقد تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، كما أعلنت عن تمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، بينما تجرى الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد متبقى لم يحسم بعد.

وجاءت نتيجة الفائزين بالنظام الفردى فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بعد حصولهم جميعا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكانت قد جرت عملية الانتخابات فى المرحلة الثانية فى دوائر 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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ونرصد تفاصيل حسم المقاعد بمحافظة القليوبية والدائرة المتبقية:

- دائرة قليوب مخصص لها 3 مقاعد شهدت حسم مقعدين لصالح عادل صلاح منصور عامر، د وإبراهيم عويس وتشهد إعادة بين كلا من عزت عبد العزيز ودرويش محمود

- دائرة الخانكة حسمت مقاعدها لصالح كمال الدين شافعى ومحمد حسن مدينة، محمد الطوخى .

- دائرة شبين القناطر نجح فيها كلا من سمير عليوة وحافظ عمران.

- دائرة ثانى شبرا الخيمة نجح فيها كلا من عبد السلام الخضراوى، مجاهد صدقى، وأشرف أمين .

- دائرة طوخ حسمت لصالح أسامة فتحى وعزيز فؤاد.

- دائرة بنها لصالح كلا من مجدى عبد العزيز سيف وجمال عفيفى وجمال فؤاد.