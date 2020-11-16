شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة الشعوب الأفريقية الآسيوية: مجلس الشيوخ يرأسه رجل حكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، في مكتبه، الدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ووزير الصحة الأسبق، وذلك حرصًا منه تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

وتقدم الحديدي بالتهنئة لرئيس مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يعرف علي مدار عهده بأنه مجلس الحكماء، ويرأسه حاليًا رجل حكيم وقامة قانونية كبيرة سمعته تسبقه.

وأهدى الدكتور حلمي الحديدي درع اللجنة المصرية للتضامن لرئيس الشيوخ موضحًا أنه كان عضو سابق بمجلس الشورى، الأمر الذي رحب به رئيس الشيوخ بقوله: "يشرفنا ويسعدنا زيارة هذه القيمة والقامة".

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يُشار إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فاز برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ولعل آخرها وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم والتي أكدت الاهتمام الكبير الذي شهدته انتخابات مجلس الشيوخ من قبل المصريين بالخارج بقولها : كنت أتابع غرفة العمليات بنفسي.. وهناك اهتمام كبير بالغرفة التشريعية الثانية.

وأشارت الوزيرة، إلي أن مشاركة المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ يعكس وعيهم بأهمية الغرفة التشريعية الثانية ودورها الحيوي.

وشددت نبيلة مكرم، علي أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا وتعاونا بين الوزارة ومجلس الشيوخ، موضحة أنها ستعرض ملفات الوزارة على المجلس، وأن العالم كله سيشهد التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.