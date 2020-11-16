شكرا لقرائتكم خبر عن الانتماءات الحزبية لـ41 مرشح فازوا بالجولة الأولى للمرحلة الثانية بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والمقرر أن يتم تلقى الطعون فى موعد أقصاه 17 نوفمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

ووفق النتيجة المعلنة، فقد تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، كما أعلنت عن تمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، بينما تجرى الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد متبقى لم يحسم بعد.

وتمثلت نتيجة الفائزين بالنظام الفردى فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بعد حصولهم جميعا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

ونرصد الانتماءات الحزبية لـ 41 مرشح فازوا بالجولة الأولى:

محافظة القاهرة

أبانوب عزت عزيز معوض، دائرة الساحل – حزب مستقبل وطن

محمد عبد الرحمن راضى محمد، دائرة روض الفرج – حزب مستقبل وطن

أمين محمد على مسعود، دائرة الزاوية الحمراء – حزب مستقبل وطن

عمر محمد عمر محمد رحيم، دائرة الزاوية الحمراء – حزب مستقبل وطن

محمد مصطفى مصطفى السلاب، دائرة مدينة نصر – حزب مستقبل وطن

طارق عثمان أحمد شكرى، دائرة مدينة نصر – مستقل

محمد السيد محمد سليمان، دائرة التجمع الخامس – حزب مستقبل وطن

محمد شديد لبيب الحناوى، دائرة التجمع الخامس - حزب مستقبل وطن

شريف فيض الوردانى محمد، دائرة السلام أول – حزب مستقبل وطن

أحمد إسماعيل محمد أحمد، دائرة السلام أول – حزب مستقبل وطن

محمد سعيد سليمان الكومى، دائرة عين شمس – حزب مستقبل وطن

صفوت ودود مسعد قلينى، دائرة عين شمس – حزب مستقبل وطن

وائل إبراهيم غريب على، دائرة المطرية – حزب مستقبل وطن

أحمد عبد الفتاح محمد عباس، دائرة المطرية – مستقل

أحمد على إبراهيم محمود، دائرة المرج – حزب مستقبل وطن

حسام محمد زكى إبراهيم، دائرة الجمالية – مستقل

اشرف محمود إبراهيم حاتم، دائرة عابدين – حزب مستقبل وطن

الطاهر عبد الحميد محمود سليم، دائرة السيدة زينب – حزب مستقبل وطن

سيد حنفى طه محمد، دائرة الخليفة – حزب مستقبل وطن

خالد على عبدالله كمالى، دائرة مصر القديمة – حزب مستقبل وطن

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خالد عبد الحميد عبدة طنطاوى، دائرة البساتين – حزب مستقبل وطن

حشمت إسماعيل محمود، دائرة البساتين – حزب مستقبل وطن

أحمد عبد الرؤف عبد المعطى الطيبى، دائرة المعادى – حزب مستقبل وطن

عيد حماد محمد عيد، دائرة حلوان – حزب مستقبل وطن

محافظة جنوب سيناء

سليمان عطوى محمد سليمان، أول شرم الشيخ، - حزب مستقبل وطن

محافظة بورسعيد

أحمد محمد فرغل، دائرة الزهور – مستقل

محافظة القليوبية

مجدى عبد العزيز محمد سيف، دائرة بنها – حزب مستقبل وطن

جمال عبد القادر محمود عفيفى حجاج، دائرة بنها – حزب الشعب الجمهوري

جمال فؤاد السيد السيد مدكور، دائرة بنها – حزب مستقبل وطن

أسامة فتحى محمد عبد الرحمن عبد الوهاب، دائرة طوخ – حزب مستقبل طن

عزيز فؤاد عفيفى حمزة سابق، دائرة طوخ – حزب مستقبل وطن

عبد السلام محمود سيد أحمد خضراوى، دائرة ثانى شبر الخيمة – حزب مستقبل وطن

مجاهد صدقى محمد نصار، دائرة ثانى شبر الخيمة – حزب مستقبل وطن

أشرف أمين عبد العليم أحمد، دائرة ثانى شبر الخيمة - حزب مستقبل وطن

عادل صلاح منصور عامر، دائرة قليوب – حزب مستقبل وطن

إبراهيم جميل محمد عويس، دائرة قليوب – حزب مستقبل وطن

كمال الدين شافعى عبد الحميد أبودنيا، دائرة الخانكة – حزب مستقبل وطن

محمد الطوخى عبدة مصطفى، دائرة الخانكة – حزب الشعب الجمهورى

محمد عبد الواحد حسن مدينة، دائرة الخانكة – حزب الوفد

سمير صبحى عليوه إبراهيم، دائرة شبين القناطر – حزب مستقبل وطن

حافظ شكرى حافظ أحمد عمران، دائرة شبين القناطر – حزب مستقبل وطن