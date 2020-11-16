" حماس .. المقاومة الزائفة" في وثائقيات..شريف عارف "حقيقة في دقيقة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة"، جانباً من مواقف حركة المقاومة الاسلامية " التي ماتظهر المقاومة في العلن وتدعم الاخوان في الباطن.
ويضيف شريف عارف : لم تستطع "حماس" أن تخفي ميولها الإخوانية عبر تاريخها، برغم تأكيدها دوماً على أنها بعيدة كل البعد عن ذلك التنظيم الإرهابي. ولم تستطع كوادرها أن تنفي ذلك، بل أنها كانت حريصة على رفع شعار الإخوان إلى جانب صور حسن البنا، في كثير من المظاهرات الاستعراضة التي كانت تدفع بها في شوارع غزة كما تفعل الجماعة الأم بمصر.
يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية ومجتمعية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .
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