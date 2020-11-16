شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لرئيس الشيوخ: تصويت المصريين بالخارج يعكس وعيهم بأهمية المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين بمكتبه، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي حرصت علي تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

من جانبه، أشاد رئيس الشيوخ، بالجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على المصري في كل مكان قائلاً: "هذه طفرة لم نرها من قبل ونطمح لمزيد من الجهود المبذولة في هذا السياق".

وأشار "عبدالرازق" إلي الجهود المميزة لوزيرة الهجرة، قائلا: "سعداء بأداء وزارة الهجرة وأنقل نبض الشارع في هذا الشأن.. ونتطلع لتعاون وثيق بين الوزارة و المجلس ".

بدورها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الاهتمام الكبير الذي شهدته انتخابات مجلس الشيوخ من قبل المصريين بالخارج بقولها : كنت أتابع غرفة العمليات بنفسي.. وهناك اهتمام كبير بالغرفة التشريعية الثانية.

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وأشارت الوزيرة، إلي أن مشاركة المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ يعكس وعيهم بأهمية الغرفة التشريعية الثانية ودورها الحيوي.

وشددت نبيلة مكرم، علي أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا وتعاونا بين الوزارة ومجلس الشيوخ، موضحة أنها ستعرض ملفات الوزارة على المجلس، وأن العالم كله سيشهد التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات تبلغ 287 صوتا.