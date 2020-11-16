شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوى، والذى حرص على الحضور لتقديم التهنئة لـ"عبدالرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، وذلك فى حضور المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، أن النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة فى مصر، مضيفًا: "نأمل دائما أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشيوخ والنيابة الادارية، فهم أهل القانون دائما وابدا ونتمنى للنيابة الإدارية كل التوفيق والسداد".

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بدوره أعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوى عن سعادته بلقاء رئيس الشيوخ، مؤكدًا أنه قامة قضائية كبيرة ورئاسته للغرفة التشريعية الثانية ستحدث نهضة تشريعية كبيرة.

ويذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات تبلغ 287 صوتا.











