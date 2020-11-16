شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يستقبل أمين عام ووكيل نقابة الأطباء لبحث أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رجائى عطية نقيب المحامين ، اليوم الاثنين، الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء، والدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، وبحثا أوجه التعاون بين النقابتين العريقتين.

وتناول اللقاء القرار الصادر من محافظ بورسعيد بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر رغم كونهم مسجلين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجاري، ونصح نقيب المحامين، بالطعن على القرار الصادر أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبد النعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونا.

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وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد وجه من قبل نداء إلى جميع المحامين والمحاميات المحكوم لهم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه، والإعادة من الزوال، أن يتنازلوا عن شق التعويض ، حيث سيترتب على هذه المبالغ التأثير سلبا على ميزانية وإمكانيات نقابة المحامين.

وقال رجائى عطية فى بيان له: "تعددت أحكام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بإلغاء قرارات الإحالة للزوال ومشفوع بعضها بإلزام النقابة بالتعويض، الذي يتراوح غالباً بين عشرة آلاف وعشرين ألف جنيه، وأنا لا أملك سوى الأمر بتنفيذ الحكم، وأهيب بالمحكوم له بأن يتنازل عن التعويض رعاية للنقابة التي تأوينا جميعا، أكرر ندائي لجميع المحامين والمحاميات المحكوم لهم بإلغاء القرار المطعون فيه، والإعادة من الزوال، أن يتنازلوا عن شق التعويض حيث سيترتب على هذه المبالغ التأثير سلبا على ميزانية وإمكانيات نقابة المحامين".