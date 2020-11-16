شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة تركية تحذر من احتمالية نشوب حرب أهلية بسبب سياسة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الكاتبة الصحفية التركية، ناجيهان ألتشي، عن احتمال نشوب حرب أهلية داخل حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم)، برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأشارت ألتشي إلى صراعات على السلطة الداخلية في حزب أردوغان، مؤكدة أن أعضاء «العدالة والتنمية» يغيرون مواقفهم من وقت لآخر لحماية مناصبهم ومصالحهم في الدولة، بغض النظر عن مصلحة بلادهم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت ألتشي، في مقال نشرته بجريدة «هابر تورك» ، بعنوان «هذه المرة لا ينبغي تفويت فرصة الحرية والتعبئة القانونية»، إن خطابات أردوغان التي وصفتها بالاستفزازية تثير غضبها، خصوصًا التي قال فيها «نحن بصدد انطلاقة جديدة تشمل الاقتصاد والقانون والديمقراطية.