التعليم تتيح التقديم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج (تعرف على الشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021 والتي يتم عقدها في شهر أبريل 2021 بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.

جدير بالذكر أن امتحانات أبناؤنا في الخارج، هي خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب حال عودته في أي وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن التسجيل الإلكتروني للالتحاق بنظام أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2020/2021 بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16/11/2020 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ـ مركز المعلومات ـ أبناؤنا في الخارج اضغط هنا

وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع، حتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020.​