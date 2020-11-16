افتتاح مركز خدمة المواطنين التمويني بكيمان المطاعنة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

افتتح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح مختار، ومحمد السيد رئيس مدينة ومركز إسنا نائبًا عن المحافظ المستشار مصطفى ألهم، المركز التكنولوجي التمويني لخدمة المواطنين بقرية كيمان المطاعنة.

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة إن المركز أحد 14 مركزًا خدمة جديدة، ويحتوي على 7 شباك لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية، بخلاف عدد من الغرف للعمل الإداري، وحفظ المستندات المقدمة من المواطنين.

جرى تجهيز المركز بجميع الأجهزة من حاسبات وماكينات تصوير وفاكس وأجهزة تكييف ونظام النداء الآلي، مخصص به عدد 2 شباك لأصحاب الهمم وكبار السن.

وتبلغ تكلفة المركز ما يقدر بمليون ونصف المليون جنيه من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.​